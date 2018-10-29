«الأعلى للثقافة» يفتح باب التسجيل في المؤتمر الدولي «ثورة 1919 بعد مائة عام»

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، فتح باب التسجيل للمشاركة فى فعاليات المؤتمر الدولي " ثورة 1919 بعد مائة عام" والذى ينظمه المجلس فى الفترة من 16 - 18 مارس 2019 ،ويغلق التسجيل في الأول من ديسمبر المقبل ، وسيتم الإعلان عن الأوراق المقبولة 15 ديسمبر المقبل ، على أن يكون آخر موعد لتلقي الأوراق الكاملة 15 فبراير المقبل.

وقال منير فخرى عبد النور مقرر لجنة الاحتفال بمئوية ثورة 1919، في تصريح اليوم، إن المحاور المقترحة في المؤتمر هي ثورة 1919 وتأسيس الوطنية المصرية، بين الهوية المصرية والهوية العثمانية، خطاب ثورة 1919 وإعادة صياغة هوية مصر البصرية، صراع الهويات في مصر ما بعد ثورة، ثورة 19 والقطيعة مع تقاليد العصور الوسطى ، مصر بين الرعوية والمواطنة ، و الدين لله والوطن للجميع الشعار والدلالات.

وتابع أن المحاور تضم ، ثورة 19 وثورات العالم المعاصرة لها التأثيرات المتبادلة، ثورة ١٩ والثورات العربية، جذور ثورة 1919، مصر في مطلع القرن العشرين (الحراك المجتمعى والنهوض الوطني)،القوى السياسية في مصر قبل الحرب العالمية الأولى، المواقع السياسية والفكرية لقادة الثورة و علاقة ثورة 19 بالموجة الثانية من الحركة الوطنية (1900-1914).

ويناقش المؤتمر وقائع الثورة، تحليل مسار الأحداث من 13 نوفمبر إلى اشتعال الثورة، 1919 - 1923 سنوات الثورة والصراع السياسي، بين الاحتجاج السلمي والعمل المسلح، و كذلك الموقف الدولي من ثورة 1919: مؤتمر الصلح، الموقف الأمريكي.

وتتمثل شروط المشاركة في أن يكون البحث أو ورقة العمل ضمن أحد محاور المؤتمر، وأن يتصف البحث أو ورقة العمل بالأصالة، وأن يستوفي قواعد البحث العلمي المتعارف عليها، وألا يكون البحث قد سبق نشره أو عرضه بمؤتمر آخر، وألا تزيد عدد كلمات البحث عن 10 آلاف كلمة ولا تقل عن 6 آلاف كلمة، وأن يتضمن البحث ملخصًا، على أن لا يزيد عن 250 كلمة، وأن يكون حجم الخط (12) بالإنجليزية، و (14) بالعربية (Simplified Arabic) والمسافة بين السطور (1.5)، ومراجعة ملاحظات اللجنة المحكمة، وأخذها بعين الاعتبار عند تقديم الورقة النهائية، وإرسال البحث في الموعد المحدد، وتقدم البحوث باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، وتطبع أعمال المؤتمر بعد انتهائه في كتاب بعد مراجعتها وتحكيمها.