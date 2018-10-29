قال اللواء أركان حرب حسن الشيمي، مدير عام الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف، إن الشركة لديها 3 مصانع، بواقع 6 خطوط للإنتاج، مستطردًا أن الآلات والمعدات الموجودة لدى الشركة قادرة على إنتاج جميع أنواع ورتب الأسمنت، لكن تم اختيار أن تنتج الشركة أعلى جودة للأسمنت في العالم.



وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الشركة تنتج بكامل طاقتها منذ شهر مايو الماضي، موضحًا أن الشركة تنتج حوالي 37.5 ألف طن أسمنت يوميًا.



وأوضح أن الشركة تسعى لتحقيق عدة أهداف منذ بداية إنشائها، ومنها توفير الأسمنت للقوات المسلحة سلمًا وحربًا، إلى جانب منع التكتلات الاحتكارية لهذه السلعة المحورية، متابعًا أن سعر الأسمنت محليًا انفخض من 1300 جنيه إلى 1050 جنيها فور إنتاج الشركة، حتى وصل إلى 800 جنيه حاليًا.



وذكر أن من ضمن أهداف الشركة توفير المزيد من فرص العمل، فالشركة وفرت حوالي 2000 فرصة عمل مباشرة في بني سويف والمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى تصدير فائض الإنتاج لتوفير العملة الأجنبية.



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد افتتح مجمع مصانع الأسمنت في بني سويف، في منتصف أغسطس الماضي.