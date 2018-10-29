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زار أحمد حسام ميدو، نجم المنتخب الوطني وأندية الزمالك وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق تدريبات فريق أياكس الهوندي صباح اليوم الأحد.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي أياكس عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" تواجد فيها ميدو رفقة الجهاز الفني للفريق، مُعلقةَ عليها :"ضيف خاص".

يُذكر أن أحمد حسام ميدو كان خاض تجربة إحترافية سابقة في نادي أياكس الهولندي في الفترة بين مواسم 2001 و 2003 أحرز خلالهم 21 هدف في 40 مباراة.

يُذكر أن حسام ميدو يقوم بين كل فترة وأخرى بزيارات للأندية التي مثلها من قبل، حيث كان قد تلقى دعوة لحضور إحدى مبارايات فريقه السابق توتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الموسم الجاري.