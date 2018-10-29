«جريمة الإيموبليا» يشارك في القسم الرسمي خارج المسابقة بمهرجان القاهرة

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أعلن يوسف شريف رزق الله المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن فيلم "جريمة الأيموبليا" للمخرج خالد الحجر، سيعرض ضمن فعاليات برنامج القسم الرسمي خارج المسابقة.

وأكد "رزق الله" في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم، أن الفيلم سيقام له عرض خاص بالمهرجان وسجادة حمراء.

فيلم "جريمة الأيموبيليا" تدور أحداثه حول عمارة الأيموبيليا الشهيرة بوسط البلد التي سكنها العديد من نجوم الفن والمجتمع مثل ليلى مراد ونجيب الريحاني ومحمد فوزي.

يشارك في بطولة الفيلم، طارق عبد العزيز، وهاني عادل، وناهد السباعي، وعزة الحسيني، وأحمد عبد الله محمود، ودعاء طعيمة.