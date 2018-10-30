المشتبه به في إرسال الطرود المفخخة يمثل أمام المحكمة في ولاية فلوريدا

ظهر سيزار سايوك، الشخص المتهم بإرسال أكثر من اثنى عشر طردًا مفخخًا إلى معارضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أمام المحكمة في ولاية فلوريدا للمرة الأولى منذ إلقاء القبض عليه الأسبوع الماضي.

وذكرت محطة "دبليو بي تي في" التيلفزيونية المحلية، أن سايوك، مثل أمام المحكمة لفترة وجيزة وتم إيداعه في الحجز إلى حين جلسة الاستماع القادمة يوم الجمعة.

وأفادت تقارير، بأن المشتبه به أجهش بالبكاء قبل قراءة لائحة الاتهام من جانب قاضي المحكمة.

ويواجه سيزار خمس تهم اتحادية وقد يواجه عقوبة السجن لعشرات السنين حال إدانته.