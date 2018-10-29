بيكيه: كنت واثقا من الفوز بالكلاسيكو بدون ميسي

يرى جيرارد بيكيه مدافع برشلونة أن فريقه أثبت حقيقة مهمة خلال الفوز العريض على ريال مدريد 5-1 في كلاسيكو الدوري الإسباني، مساء الأحد.

وقال بيكيه، في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت "كنا واثقين من تحقيق الفوز في الكلاسيكو، بدون ليونيل ميسي، مع العلم أن وجوده أفضل، ففي برشلونة، يجب أن نُظهر قدراتنا على اللعب للفريق الكتالوني في أي وقت".



وغاب ليونيل ميسي، عن كلاسيكو الأمس، بسبب إصابته بكسر في مرفق ذراعه، مما فرض عليه الابتعاد عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

في سياق آخر، أضاف بيكيه "أتمنى من لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أن يقوم بتصحيح المسار ويستدعي الظهير جوردي ألبا".



وأشار: "قد أظهر بشكل متواضع في بعض المباريات، لكن ذلك لا يدوم طويلا، وسرعان ما أعود للتألق من جديد".



وأتم المدافع الإسباني الدولي: "أرى الفارق مع ريال مدريد في الليجا، والذي وصل إلى 7 نقاط، كبيرًا للغاية، لكن إذا تمكن الملكي من الفوز في كل جولة، مقابل تعثرنا عدة مرات، سيلحقوا بنا مرة أخرى".



ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الليجا، برصيد 21 نقطة، أما ريال مدريد يأتي تاسعًا برصيد 14 نقطة.