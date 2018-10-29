القومية للأنفاق: تنفيذ القطار المكهرب خلال 24 شهرا بعد وصول التمويل الصيني

قال المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق، المهندس حسن توفيق، إن وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، لم تحصل حتى الآن على التمويل الصيني لمشروع القطار المكهرب، والمقدر بنحو 751 مليون دولار، لافتا إلى الانتهاء بصورة كاملة من إعداد الدراسات الخاصة بتنفيذ المشروع، وكذلك كافة تحويلات المرافق بالمشروع، والذي سيمتد على مسافة 68 كيلو، فضلا عن تسليم المواقع المحددة لتنفيذ المشروع لشركات المقاولات.

وأضاف «توفيق»، في تصريحات لـ«الشروق»، أنه من المفتروض أن يستغرق تنفيذ المشروع نحو 24 شهرا، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع الكلية تصل إلى 1.2 مليار دولار، وتشارك الحكومة بنحو 461 مليون دولار، موضحا أن المشروع سيحدث طفرة في وسائل النقل في مصر وخاصة في النقل الكهربائي.

وأشار «توفيق» إلى أن الهيئة كانت قد وضعت مخطط للانتهاء من تنفيذ المشروع عام 2020 المقبل، إلا أنه حتى الآن الأمر يتوقف على إتاحة التمويل الصيني فقط.

يذكر أن مشروع القطار المكهرب يبدأ من مدينة السلام حيث الربط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة عدلي منصور، مارا بطريق (القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوي) حتى مدينة الروبيكي شمال خط سكك حديد السويس، ثم يتفرع في الروبيكي إلى فرعين، يتجه الفرع الأول شمالاً بمحاذاة الطريق الدائري الإقليمي، حيث ينطلق المسار شمالاً بعد مدينة بدر متجها إلى مدينة العاشر من رمضان، ويتجه الفرع الآخر جنوبا من محطة الروبيكي إلى العاصمة الإدارية الجديدة واصلا حتى مطار القطامية الجديد.