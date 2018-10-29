تعليم بني سويف تقيم مسابقة شهرية لأفضل إدارة ومدرسة ومعلم وطالب

أعلن محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، عن البدء في تنفيذ مسابقة شهرية لاختيار أفضل إدارة، ومدرسة، ومعلم، وطالب، والتي تنظمها إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، والإدارات التعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأمناء بالتربية والتعليم ببني سويف، برئاسة المستشار أحمد عبد الجواد، وحضور محمد بكري رئيس مركز مدينة ناصر، وعلي خليل مدير إدارة ناصر التعليمية، لتفعيل دور مجلس الأمناء، ومعرفة حقوق وواجبات أولياء الأمور.

وأضاف وكيل الوزارة أنه سيتم منح الطلاب، والمعلمين، والمدارس، الفائزين، شهادات تقدير وجوائز مادية تشجيعا على المنافسة بين المشاركين في المسابقة؛ لخلق مناخ أفضل للعملية التعليمية.

وأشار إلى أن المسابقة تتم على مستويين، الإدارة التعليمية ثم على مستوى المديرية، تمهيدا للمشاركة في المسابقة التي تنفذها وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه تم وضع المعايير وأسس الاختيار من خلال لجنة بكل إدارة.