رئيس «المراسلين الأجانب»: كانت هناك محاولات لزرع الفتنة بين المصريين لكنها فشلت

قال رئيس جمعية المراسلين الأجانب في مصر، فولكهارت فيندفور، إنه كانت هناك محاولات لزرع الفتنة الطائفية بين المصريين، لكن لم تنجح هذه المحاولات مع الشعب المصري.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن مصر تعتبر بمثابة واحة استقرار، مقارنة بما يحدث في المنطقة، مستطردًا: «مصر مستقرة، ومفيش مستثمر ألماني أو وروسي أو أي جنسية أخرى هيستثمر في بلد غير لما يشوف فيه الاستقرار».



وذكر أن الأرقام المرتفعة لحجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا من شأنها أن تشجع البلدين على مواصلة التعاون بينهما، خاصة في مجال النقل، الذي تلعب فيه الشركات الألمانية دورًا كبيرًا.



وأوضح أن هذا الرغبة في زيادة التعاون بين البلدين، تعود إلى التجارب الناجحة للاستثمارات الأولى في مصر، إلى جانب الإقبال على المنتج الألماني، مشيرًا إلى استخدام منطقة قناة السويس كمنصة لتصدير المنتج الألماني، لتحقيق فائدة مشتركة بين القاهرة وبرلين.



