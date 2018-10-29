رئيس البديل اليميني بألمانيا: حزبنا أسهم في فقدان ميركل سلطتها داخل حزبها

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أكد رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا "ايه اف دي" اليميني المعارض أن حزبه أسهم في فقدان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سلطتها داخل الحزب المسيحي الديمقراطي.

وقال ألكسندر جاولاند اليوم الاثنين بالعاصمة الألمانية برلين: "هناك علاقة كبيرة بيننا وبين حدوث ذلك".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" عن دوائر من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه ميركل أنها أعلنت خلال اجتماع مجلس رئاسة الحزب ببرلين اليوم عزمها عدم الترشح مجددا لرئاسة الحزب في ديسمبر المقبل.

وبحسب معلومات "د.ب.أ"، يعتزم فريدريش مرتس الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، الذي تتزعمه ميركل، الترشح لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي.

وقال جاولاند عن مرتس: "إنه رجل ذكي، وسياسي ذكي".

يشار إلى أن أتباع حزب البديل اليميني يرددون خلال مسيراتهم شعار "يجب أن ترحل ميركل".