الكويت تستضيف المؤتمر الـ19 للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي 6 نوفمبر

تستضيف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية أعمال مؤتمر الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الـ19 للخبراء الاكتواريين والإحصائيين وخبراء الاستثمار في مجال الضمان الاجتماعي، في 6 نوفمبر المقبل.

وقال مدير عام المؤسسة حمد الحميضي، في تصريح اليوم الاثنين، إن المؤتمر الذي يرعاه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وبحضور ممثله وزير المالية نايف الحجرف، سيعقد على مدى 3 أيام، لمناقشة قضايا متنوعة تتصل بالعمل الاكتواري في مجالات الوفيات، واتجاهات سوق العمل، وتأثير الشيخوخة على الضمان الاجتماعي عالميا واختلافها من دولة لأخرى، وآثار هذه الاختلافات في الوفيات والأمراض على الضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن المؤتمر سيبحث أيضا مسائل تتعلق بالكشف عن التزامات الضمان الاجتماعي والاتجاهات الحديثة والمستقبلية المحتملة في مجال التوظيف، والدور الذي يمكن أن يلعبه الخبراء الاكتواريون لضمان استمرار أنظمة الضمان الاجتماعي في تحقيق أهدافها، بالإضافة إلى مناقشة أهمية الاستثمارات لتأمين ضمان اجتماعي مستدام، مع التركيز على الاستثمار في البنية التحتية والاستدامة في عصر شيخوخة السكان وانخفاض معدلات الفائدة.

واعتبر الحميضي أن استضافة الكويت لهذا المؤتمر تعكس دور المؤسسة البارز، والتزامها بخدمة قضايا الضمان الاجتماعي محليا وعالميا، وتؤكد اهتمامها وحرصها على استمرارية أنظمة هذا الضمان على المدى الطويل.