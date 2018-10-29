أكد الفنان تامر عبد المنعم، على التصالح، وحل جميع المشاكل التي جمعته مؤخرًا مع الفنان محمد فؤاد، بسبب الاختلاف حول العمل الفني مسلسل «الضاهر»، الذي جمع بينهما.



وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الأحد، إنه يعتز كثيرًا بعلاقته مع «فؤاد»، التي تمتد لسنوات طويلة، حيث يعتبره في مكانة أشقائه الكبار، مؤكدًا على وضع خطة لتنفيذ مسلسل «الضاهر»، والذي سيعرض في رمضان المقبل بعد حصوله على كافة التصاريح اللازمة.



وأوضح أنه مقيم خارج مصر لتصوير أحد البرامج في بيروت، حيث من المنتظر عقد مؤتمر صحفي بينه وبين الفنان محمد فؤاد؛ للإعلان عن تفاصيل المسلسل الجديد، متابعًا أنه سيتم التنازل عن جميع القضايا التي رفعها «فؤاد» ضده مؤخرًا.



وعن سبب حدوث الخلافات بينهما، تابع: «كانت هناك بعض الاختلافات حول العمل المشترك، وتدخل البعض لشحن النفوس، وتم استغلال منشوراتي على الفيس بوك لشحن النفوس، وهي لا تمت بصلة للخلاف، ومحمد أخويا الكبير وكان لازم ابدأ بالصلح لأني الأصغر».



ويُذكر أن محكمة استئناف الدقي أيدت شهر سبتمبر الماضي الحكم الصادر في شهر فبراير الماضي بحبس تامر عبد المنعم 3 سنوات بتهمة إصدار شيك بدون رصيد لصالح الفنان محمد فؤاد.



والجدير بالذكر أن تلك الأزمة تفجرت جراء تصوير مسلسل «الضاهر»، الذي انطلقت التحضيرات الخاصة به منذ 4 سنوات، وتعرض لعدة أزمات رغم تصوير جزء كبير من مشاهده، إلا أنه لم ير النور بعد.





