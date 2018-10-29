وزير الداخلية الألماني يعول على زيادة عدد مراكز المرساة لاستقبال طالبي اللجوء ببلاده

أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أنه يعول على زيادة عدد ما يسمى بمراكز المرساة لاستقبال طالبي اللجوء بألمانيا، من أجل توفير إمكانية ترحيل طالبي لجوء مرفوضين إلى مواطنهم على نحو أكثر اتساقا.

وقال زيهوفر اليوم الاثنين خلال الافتتاح الرسمي لمركز مرساة لاستقبال طالبي اللجوء في مدينة لباخ بولاية زارلاند: "سيكون من الأفضل لو تمكنا من أن تكون لدينا هذه المراكز في كل مكان بألمانيا بجميع الولايات الاتحادية".

وبالنسبة لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين الذين ليس لديهم وضعية حماية في ألمانيا، قال الوزير الاتحادي: "هذه هي النقطة التي لا تسري بخطى ثابتة في ألمانيا في الوقت الحالي، ولا تسير بشكل جيد. يجب إعلان ذلك صراحة".

وأضاف زيهوفر أن الحكومة الألمانية تعتزم الالتزام بشكل أقوى في إعادة اللاجئين، موضحا أن ذلك لا يمكن "أن يتم إلا إذا حدث ذلك انطلاقا من مراكز المرساة"، وقال إنه يفترض "أن الأمثلة الإيجابية التي سيتم وضعها من خلال مراكز مرساة قائمة، سوف تقنع آخرين مع مرور الوقت أيضا".

يشار إلى أنه يتم حاليا تشغيل تسعة مراكز مرساة في ولايات بافاريا وسكسونيا وزارلاند، وتم تحويل مركز الاستقبال الأولى في مدينة لباخ في ولاية زارلاند إلى مركز مرساة في نهاية شهر سبتمبر الماضي.

ومن شأن هذه المراكز –المثيرة للجدل على المستوى السياسي- توحيد مؤسسات وجهات فاعلة من أجل الإسراع من إجراءات اللجوء وترحيل طالبي اللجوء المرفوضين بشكل أسرع.