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التكدس المروري ينقذ موظفا في وزارة المالية الإندونيسية من حادث الطائرة المنكوبة

جاكرتا - د ب أ:
نشر فى : الإثنين 29 أكتوبر 2018 - 2:09 م | آخر تحديث : الإثنين 29 أكتوبر 2018 - 2:09 م

بسبب التكدس المروري، نجا أحد موظفي وزارة المالية من الموت في حادث تحطم طائرة الركاب الإندونيسية التي سقطت في البحر وعلى متنها 189 شخصا اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم وزارة المالية، نوفرانساويرا ساكتي، إنه من بين ضحايا الحادث ما لا يقل عن 21 موظفا من الوزارة، والذين كانوا يحضرون اجتماع عمل في جاكرتا.

وتأخر سوني سيتياوان، الموظف أيضا في وزارة المالية في مدينة بانجكا-بليتونج، عن موعد إقلاع الطائرة المنكوبة بسبب التكدس المروري.

وقال «سوني» لشبكة «سي.إن.إن إندونيسيا» الإخبارية: «أحسست بعدم قدرة على الوقوف وصرخت عندما سمعت الأنباء. لقد كان أصدقائي على متن الطائرة».


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