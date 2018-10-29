شباب الاتحاد المسيحي جنوبي ألمانيا يدعون «ميركل» للاستقالة من منصب المستشارية

ناشدت رابطة شباب الاتحاد المسيحي بولاية بادن-فورتمبرج جنوبي ألمانيا، المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التي أعلنت، اليوم، عزمها عدم الترشح مرة ثانية لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، الاستقالة أيضًا من منصب المستشارية.

وقال فيليب بوركله، رئيس الرابطة المحلية لشباب الاتحاد المسيحي بالولاية لصحيفة "شفابيشه تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر غدًا الثلاثاء: "نعتقد أن أنجيلا ميركل قامت بالإجراء الصائب، ونعتقد أيضًا أنه يجب أن يكون رئيس الحزب مستشارًا".

وأضاف بوركله قائلاً: "لذا يجب أن يقود الرئيس الاتحادي الجديد (للحزب المسيحي الديمقراطي) الحكومة أيضًا وبالتالي يصبح مستشارًا اتحاديًا".