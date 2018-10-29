مصدر أمني تونسي: تفجير وسط العاصمة نفذته امرأة بحزام ناسف

أعلن مصدر أمني تونسي عن وقوع تفجير وسط العاصمة تونس اليوم الاثنين نفذته امرأة بحزام ناسف.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" إن التفجير خلف إصابات في صفوف عدد من الأمنيين لكن لا وجود لقتلى.

وظهرت سيارات الشرطة على مقربة من المركز التجاري "البالماريوم" على حافة الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة، حيث من المرجح أن يكون صوت التفجير قد صدر بمحيطه أو داخله كما سمع صافرات سيارات الإسعاف بالشارع.

وتحاول قوات الأمن السيطرة على الوضع في الشارع الرئيسي وتفرقة الجموع الذين احتشدوا على مقربة من موقع التفجير.