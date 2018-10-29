جرعة هيروين تتسبب في وفاة سباك أثناء سيره بأحد الطرق بدمنهور

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من اللواء عبد الغفار الديب رئيس مباحث المديرية، بتبلغ لمركز شرطة دمنهور من الأهالى بوفاة أحد الأشخاص حال سيره بطريق عزبة سلام دمنهور.

وتبين وجود جثة "سامح .ا.خ" 34 عاماً، سباك، ومقيم بحي الدلتا مركز دسوق بكفر الشيخ، وبمناظرته تبين عدم وجود إصابات ظاهرية به، وعُثر معه على سرنجة فارغة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها، تبين وجود آثار حقن بالذراع الأيسر.

وبسؤال مرافقيه "محمد .ع.غ" 38 عاماً، وشقيقه "أحمد" 36 عاماً، و"عادل .م.س" 31 عاماً، بائعين جائلين، قرروا بحضورهم رفقة المتوفي المذكور لشراء بعض الملابس للتجارة، وحال سيرهم بالطريق المشار إليه، اكتشفوا قيام المذكور بتعاطي المواد المخدرة بجرعه زائده عن طريق الحقن بذراعه فسقط مغمياً عليه وتوفى.

وبسؤال شقيق المتوفي "حمادو" 40 عاماً، سائق ومقيم بذات العنوان، قرر بمضمون ما تقدم، مضيفاً أن شقيقه كان يتعاطى مادة الهيروين المخدر منذ فترة، ولم يتهم أحداً أو يشتبه فى وفاته جنائياً،

وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.