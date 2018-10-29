4 معارض دولية شاركت فيها هيئة تنمية الصادرات خلال سبتمبر الماضي

كشف أحدث تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حول «مؤشرات أداء هيئة تنمية الصادرات خلال شهر سبتمبر الماضي»، عن قيام الهيئة بتنفيذ الجناح المصري بـ4 معارض عالمية تضمنت معرض «آسيا فروت لوجيستكا» لقطاع الحاصلات الزراعية، والذي أقيم بهونج كونج بمشاركة 43 شركة مصرية، وذلك على مساحة 708 أمتار، ومعرض «وورلد فود موسكو» لقطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والذي أقيم بالعاصمة الروسية موسكو بمشاركة 42 شركة مصرية على مساحة 682 مترا مربعا.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة -في بيان اليوم الاثنين- أن الهيئة قامت بتنفيذ الجناح المصري بمعرض «ميديك إيست أفريكا» لقطاع الصناعات الطبية، والذي أقيم بالعاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة 18 شركة مصرية على مساحة 200 متر، وقامت أيضا بتنفيذ الجناح المصري بمعرض «مارموماك 2018» لقطاع مواد البناء، والذي أقيم بمدينة فيرونا الإيطالية بمشاركة 11 شركة مصرية وعلى مساحة 280 مترا مربعا.

وقالت شيرين الشوربجي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، إن الهيئة تولت تنظيم مشاركة الشركات المصرية بـ11 معرضا دوليا (مشاركة فردية) شملت قطاعات الصناعات الطبية والكيماوية والصناعات الهندسية والمنسوجات والملابس الجاهزة والكتب والصناعات الغذائية، مشيرةً إلى أن الهيئة قامت أيضا بتنظيم بعثة مشترين على هامش معرض «فيرنكس دمياط» ضمت 70 مشتريا دوليا.

وأضافت «الشوربجي» أنه تم خلال شهر سبتمبر الماضي إعداد 25 تقريرا عن المنتجات المصرية بتنافسية وقبول بالأسواق العالمية في قطاعات مواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، حيث تضمنت هذه التقارير معلومات عن الدول الواعدة والمستهدفة للتصدير، مشيرة إلى أن الهيئة قامت بتوفير معلومات تصديرية لـ125 شركة مصرية في مختلف القطاعات.

وأوضحت «الشوربجي» أن شهر سبتمبر الماضي شهد عقد عدد من ورش العمل والاجتماعات المتعلقة بتنمية الصادرات تضمنت الاجتماع الثالث للجنة متابعة تنظيم المعرض التجاري الأول للتجارة البينية الإفريقية، واجتماع الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، بالإضافة إلى اجتماع تنسيقي ضم مركز تحديث الصناعة والمجلس التصديري للصناعات الطبية، واستهدف الاتفاق على الشروط الخاصة بإعداد بحوث الأسواق الخارجية لقطاع الصناعات الطبية للدول الإفريقية، كما تم عقد اجتماع تنسيقي بين عدد من الجهات المصرية المعنية بالتصدير والنقل البحري لتفعيل جهود ربط الموانئ المصرية بنظيرتها الإفريقية.

ولفتت إلى أن هيئة تنمية الصادرات شاركت بمنتدى تنمية الصادرات العالمي والذي عقد في زامبيا بمشاركة 1600 من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية لمناقشة الموضوعات والمستجدات المتعلقة بتنمية التجارة العالمية بصفة عامة والإفريقية بصفة خاصة، وكذا إلقاء الضوء على استضافة مصر للمعرض الإفريقي للتجارة البينية خلال الفترة من 11-17 ديسمبر القادم، كما شاركت الهيئة بفعاليات منتدى التعاون الصيني الإفريقي، والذي عقد بالعاصمة الصينية بكين واستهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الصين والدول الإفريقية.