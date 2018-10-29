ترامب يهنئ بولسونارو بفوزه في الانتخابات الرئاسية البرازيلية

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو، على فوزه بالانتخابات الرئاسية البرازيلية؛ وذلك بمكالمة هاتفية خاصة صدرت عن الجانب الأمريكي.

صرحت بذلك المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، وقالت وفقًا لراديو سوا الأمريكي اليوم الاثنين: "الرئيس ترامب اتصل بنظيره البرازيلي المنتخب بولسونارو؛ لتهنئته والشعب البرازيلي على الانتخابات التي جرت أمس الأحد"، مضيفة أن الرجلين عبرا عن التزامهما القوي بالعمل على تحسين حياة شعبي الولايات المتحدة والبرازيل، وحياة شعوب الأمريكتين باعتبارهما زعيمين إقليميين".

كان بولسونارو اليميني قد انتُخب رئيسًا للبرازيل بعد حصوله في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على 55.1% من الأصوات مقابل 44.8 % لمرشح اليسار فرناندو حداد.