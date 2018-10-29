هاري وميجان يناقشان قضية الصحة العقلية أثناء تواجدهما في نيوزيلندا

التقى الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، اليوم الاثنين، بعدد من الشباب المشاركين في عدة مشاريع تتعلق بالصحة العقلية، وذلك في مقهى شهير لراكبي الأمواج في عاصمة نيوزيلندا.

وتحدث الزوجان الملكيان عن قيمة تقبل فكرة الحديث حول الصحة العقلية، مع عدد من المشاركين في مبادرات تقدم الدعم للشباب الآخرين عبر خطوط المساعدة ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والبرامج المدرسية.

ومن المقرر أن يتوجه هاري وميجان لمضيق كوك، لزيارة منتزه ابيل تاسمان على الجزء الشمالي من جزيرة ساوث إيلاند، ويشتهر أصغر منتزه في نيوزيلندا بشواطئه الذهبية والغابات.

وسوف يقوم الزوجان بجولة في مع أحد حراس الأحراش، لمعرفة المزيد حول تاريخ الغابة والتحديات البيئية التي تواجه عملية حماية المنتزه.

ويتواجد هاري وميجان في نيوزيلندا في آخر محطة جولتهما الدولية، والتي شملت استراليا وفيجي وتونجا.