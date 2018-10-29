«ليون إير»: الطائرة الإندونيسية المنكوبة واجهت مشكلة فنية في رحلة سابقة

صرح إدوارد سيريت الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية "ليون إير" الإندونيسية التي تحطمت طائرة ركاب تابعة لها اليوم الاثنين بإن الطائرة كان لديها مشكلة فنية في رحلة سابقة ولكن تم حلها وفقا للإجراءات.

وقال سيريت حسبما ذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية عبر موقعها الإلكتروني، إن: "الطائرة حلقت سابقًا من دينباسار إلى جاكرتا وكان هناك تقرير عن مشكلة فنية تم حلها وفقا للإجراءات"، رافضاً تحديد طبيعة هذا الخلل الفني.

وأعلنت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا اليوم تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة "ليون أير" الإندونيسية في البحر أثناء رحلة من العاصمة جاكرتا إلى مدينة بانكال بينانج في جزيرة سومطرة كانت تحمل نحو 189 شخصا على متنها.

في سياق متصل، أعلنت شركة "ليون آير" الإندونيسية في بيان رسمي أن قائد طائرتها المنكوبة هندي الجنسية ويبلغ من العمر 31 عاما.

وأضاف البيان أن قائد الطائرة يدعى "بهافي سونيا" وكان متخصصا في قيادة طراز الطائرة المنكوبة، وقد انضم إلى الشركة منذ سبع سنوات، وبلغت عدد ساعات رحلاته كطيار 6000 ساعة وأكثر من 5000 ساعة كمساعد طيار.