كل ما تريد معرفته عن الطائرة الإندونيسية المنكوبة

استيقظ العالم، اليوم الأثنين، على كارثة تحطم طائرة ركاب إندونيسية خلال قيامها برحلة داخلية، وفيما لاتزال أسباب سقوط الطائرة غير معلومة، رصدت صحيفة "جارديان" البريطانية فى تقرير لها، أبرز 8 معلومات عن الحادث:



- تحطمت طائرة شركة "ليون إير" الإندونيسية للطيران "جي تي 610" ، بعد 13 دقيقة من إقلاعها، في البحر قبالة جاكرتا، حوالي الساعة 6.30 صباحا بالتوقيت المحلي.



- 189 شخصًا كانوا على متن الطائرة، وهم 178 راكباً بالغاً وطفل ورضيعان وطيّاران وطاقم مضيفين مكوّن من خمسة أفراد، ومن بين الركاب أيضا 20 مسؤول اندونيسي، وفقا لادارة شركة "ليون إير".



- أقلعت رحلة شركة الطيران المنخفض التكلفة من العاصمة جاكرتا متجهة إلى مدينة بانجكال بينانج الواقعة شمال العاصمة.



- 50 دقيقة هى المدة الزمنية المفترضة لإتمام الرحلة.



- قائد الطائرة المنكوبة طلب العودة إلى المطار قبل وقت قصير من الحادث.



- تظهر البيانات أن الطائرة وصلت إلى ارتفاع 1524 مترا، قبل أن تفقد الارتفاع ثم استعادته قبل أن تسقط باتجاه البحر.



- الطائرة المنكوبة من طراز بوينج 737 ماكس 8 ودخلت الخدمة منذ شهرين فقط، حيث تسلمتها الشركة من شركة بوينج العملاقة لصناعة الطائرات في أغسطس الماضى.



- عرض رجال الانقاذ لقطات لحطام الطائرة ومتعلقات شخصية خاصة بالركاب تطفو على سطح البحر فى موقع تحطمها، ومن بينها حقائب يد وملابس وهواتف خلوية وبطاقات هوية ورخص قيادة.