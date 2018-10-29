طائرة لاين أير: ما الذي يجعل طائرة جديدة تتحطم؟

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تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران "لاين آير" في البحر وعلى متنها نحو 190 شخصا بعد وقت قصير من إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وتسبب الحادث في تسليط الضوء على حقيقة الطائرة وهي طراز جديد من طائرات بوينغ، "737 ماكس 8"، وهذا أول حادث كبير من نوعه يحدث لهذا الطراز.

ولاتزال التفاصيل شحيحة، كما أن سبب وقوع الحادث لم يتأكد بعد، كما بدأت تحقيقات شاملة لمعرفة أسباب تحطم الطائرة.

وتقع حوادث الطائرات عادة نتيجة تضافر مجموعة عوامل، فنية وبشرية، لكن هل يمكن أن تلعب حداثة الطائرة أي دور في تحطمها؟

كانت الطائرة "بيونغ 737 ماكس 8" قد بدأت رحلاتها التجارية عام 2017.

وقالت شركة لاين آير، وهي من كبرى شركات رحلات الطيران منخفصة السعر، في يوليو/تموز الماضي إنها "فخورة جدا" بكونها أول شركة طيران في إندونيسيا تستخدم الطائرة.

وكانت الطائرة التي تحطمت يوم الاثنين قد بدأ تشغيلها في 15 أغسطس/آب الماضي فقط.

وسجلت الطائرات 800 ساعة طيران فقط، وفقا لما صرح به سويرجانتو تزاهجانو، رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل.

ويقال إن قائد الطائرة أبلغ بفقدان السيطرة على حركة الطائرة في الجو في جاكرتا وطلب الإذن بالعودة بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المدير التنفيذي لشركة لاين آير، إدوارد سيريت، قوله إن الطائرة كانت واجهت في رحلة سابقة "مشكلة فنية" غير محددة، وإنه جرى "حلها وفقا للإجراءات".

وأضاف سيريت أن شركة لاين آير تشغل حاليا 11 طائرة من الطراز نفسه. وقال إنه لا توجد أي خطة لوقف رحلات بقية الطائرات.

"مشكلات مفاجئة"

قال جيري سويجاتمان، خبير طيران، لبي بي سي إن "الطائرة القديمة جدا تكون عادة أكثر عرضة لخطر وقوع حوادث، لكن الطائرات الجديدة جدا تواجه أيضا مخاطر عالية".

وأضاف : "إن كانت الطائرة جديدة جدا فثمة أحيانا بعض المشكلات التي تكشف نفسها بعد استخدام الطائرة بطريقة متكررة. وتحُدد هذه المشكلات في غضون أول ثلاثة أشهر".

بيد أن خبير الطيران جون أوستروير قال إن الطائرات الجديدة عادة "تتمتع بفترة لاتحتاج فيها إلى صيانة لأن كل شيء جديد جدا، وليس العكس".

وأضاف أوستروير، محرر في مجلة "ذا آير كارانت" للطيران، إنه دائما "توجد مشاكل جديدة، هذا معتاد، لكنه بعيد كل البعد عن أي شيء يهدد سلامة الطائرة".

وقال الخبيران إنه من المبكر التحدث بشأن استنتاجات قاطعة بشأن ما حدث لرحلة الطيران "جي تي 610".

وقال سويجاتمان :"ربما تكون مشكلات فنية تسببت في وقوع الحادث، لكن الوقت مبكر، ويمكننا بالفعل تحديد سبب الحادث عندما تتوافر لدينا المزيد من المعلومات".

وأكد ذلك أوستروير وقال لبي بي سي :"لا أعرف ما الذي يجعل طائرة جديدة كهذه تتحطم. توجدة عوامل كثيرة مختلفة يمكن أن تسهم في وقوع حادث كهذا".

وقالت بوينغ إن الطائرات من طراز "737 ماكس" تسجل أسرع حركة مبيعات في تاريخ الشركة، ووصلت عدد طلبات الشراء إلى نحو 4700 طائرة.

ومن بين شركات الطيران التي طلبت شراء الطائرة "أمريكان أيرلاين" و "يونايتد أيرلاين" و "نورويجان" و "فلاي دبي".