المقاصة يواصل استعداداته لمواجهة بتروجت في الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، استعداداته لمواجهة بتروجت، في اللقاء المقرر اقامته يوم الخميس المقبل على ستاد السويس الجديد، ضمن الجولة الـ12 من مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى الفريق مرانه اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، تحت قيادة طلعت يوسف المدير الفني للفريق، بمشاركة جميع اللاعبين، وسيطرت حالة من التركيز على اللاعبين من أجل التواجد في القائمة الأساسية لمباراة بتروجت.

وحرص الجهاز الفني، على الحديث مع لاعبي الفريق، حيث أكد طلعت يوسف على أهمية مباراة بتروجت، وضرورة الفوز والعودة لتحقيق الانتصارات ببطولة الدوري.

ويدخل فريق مصر المقاصة المباراة وفي رصيده 14 نقطة يحتل بهم المركز السابع، فيما يملك بتروجت 10 نقاط في المركز الـ15.