أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة انتهت من طرح 115 ألفا و451 فدانا للمستثمرين من إجمالي 343 ألفا و896 فدانا تم طرحهم من خلال 12 مزادا علنيا على مدار عام ونصف، في ظل القرار الذي أصدره وزير التنمية المحلية لمحافظ الوادي الجديد لتفويضه في أراضي هيئة التنمية الزراعية للتأجير بحق الانتفاع.

وقال المحافظ إن ذلك أسهم بشكل كبير في طرح مساحات كبيرة أمام المستثمرين والشباب، مما أدى إلى اتساع الرقعة الزراعية والأراضي المستصلحة بالمحافظة، بعدما تم توفير كل السبل ومنح العديد من التسهيلات والحوافز لجذب المستثمرين للعمل بالوادي الجديد، بجانب صدور توجيهات لرؤساء المراكز لعمل دراسات جدوى للمشروعات التي تصلح لإقامتها في مناطقهم وتسهيل التعامل مع الراغبين في الاستثمار.

وأشار إلى أن المحافظة وضعت إطارا قانونيا لإدارة ملف الأراضي من خلال مواجهة التعديات على أراضي الدولة، ورفع القيمة الإيجارية للأراضي؛ لكي تتناسب مع القيمة السوقية الحالية لها.