وصلت عائلة رجل الأعمال التايلاندي فيكاي سريفاد هانابرابا مالك نادي ليستر سيتي، الذي لقى حتفه، عقب تحطيم الطائرة الخاصة به، والتي كانت تستهله بالإضافة إلى 4 آخرين، بعد انتهاء مباراة فريقه أمام بيرنلي أمس الأول السبت في الجولة العاشرة من البريميرليج.

والتقطت عدسات الكاميرات تواجد عائلة سريفاد، خارج أسوار ملعب "كينج باور"، معقل نادي ليستر سيتي، حيث قاموا بوضع الورود، حزنًا على الفاجعة التي أدت إلى وفاة والدهم.

وكان النادي قد أعلن صباح اليوم الإثنين وفاة مالك النادي، وذكر في بيانه: «بكل أسف وبقلوب مكسورة نؤكد أن رئيسنا فيكاي سريفادهانابرابا كان ضمن الذين فقدوا أرواحهم بشكل مأساوي مساء السبت عندما تحطمت طائرة هليكوبتر تقله هو وأربعة أشخاص آخرين خارج استاد كينج باور».