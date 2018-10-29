«الأمن والتعاون في أوروبا»: الانتخابات الرئاسية الجورجية مثالا للديمقراطية الناضجة

ذكرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الاثنين، أن الانتخابات الرئاسية في جورجيا التي أجريت مطلع الأسبوع، تؤكد أن الجمهورية السوفيتية سابقًا لديها ديمقراطية ناضجة.

وقال كريستيان فيجنين، رئيس فريق المنظمة الذي كان يراقب الانتخابات، في بيان: "في هذه الانتخابات أظهرت جورجيا نضج ديمقراطيتها".

وفيما يتعلق بالسلبيات، أشارت المنظمة إلى أن المرشحة المدعومة من حزب "الحلم الجورجي" الحاكم سالومي زورابيشفيلي، حصلت على دعم غير منصف من الدولة.

وبالإضافة إلى ذلك، "هيمنت (على فترة الحملات الانتخابية) استقطاب وحملة سلبية واتهامات قاسية بين الحزب الحاكم وأحد أحزاب المعارضة"، بحسب البيان.

وقالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "في حين أنه جرى احترام الحريات الأساسية بشكل عام وكان بمقدور المتنافسين تنظيم مؤتمرات جماهيرية بحرية.. تعرقلت بعض المؤتمرات الجماهيرية وجرى تخريب بعض مكاتب الأحزاب ومواد الحملات".

وأعلنت هيئة الانتخابات، اليوم، أنه سيتم إجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في جورجيا بحلول الثاني من ديسمبر المقبل، لعدم فوز أي مرشح بأغلبية.