محمود عباس: إذا مر وعد بلفور فلن تمر صفقة القرن

تعهد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مجددا بالوقوف أمام أي مقترح للرئيس الأمريكي بشأن السلام في الشرق الأوسط .

وقال عباس، خلال كلمة أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، إن الفلسطينيين يمرون بمرحلة قد تكون "الأخطر" في تاريخهم.

ويعقد المجلس المركزي اجتماعاته المقرر أن تستمر يومين في ظل مقاطعة الجبهتين الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين وحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وقالت حركة حماس في بيان أنها "تؤكد على عدم شرعية جلسة المجلس المركزي الانفصالي وترفض كل ما يصدر عنه من قرارات ضارة بالشعب الفلسطيني".

وانتقد عباس سلسلة الإجراءات المثيرة للجدل، التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن بينها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.