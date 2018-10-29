لبنان: التيار الوطني الحر يرحب بقرار «القوات» المشاركة في الحكومة الجديدة

أعرب التيار الوطني الحر في لبنان، عن ترحيبه بقرار حزب القوات اللبنانية بالمشاركة في التمثيل الوزاري داخل الحكومة الجديدة المرتقبة للبلاد، مشيرا إلى أنها ستكون حكومة "وحدة وطنية" وأن التيار يتطلع أن تكون مشاركة القوات في سياق تعضيد هذه الوحدة على كافة مستوياتها والنية الجدية للمساهمة في إنتاجية الحكومة والعمل الإيجابي.

وأضاف التيار الوطني الحر، في بيان اليوم الاثنين، أنه ساهم في تلبية أحد طلبات حزب القوات اللبنانية الذي بلغ حجم حصته الوزارية إلى 4 وزراء "على نحو يتخطى المعيار المعتمد بأن يكون التمثيل الوزاري وفقا لحجم الكتل النيابية"، مؤكدا أنه يعتبر مساهمته تأتي في سياق مساعدة الأشقاء دون المساس بحقه وبغض النظر عن الخلاف السياسي.

وكان حزب القوات اللبنانية قد أعلن في وقت سابق من اليوم، قبوله عرض المشاركة في الحكومة الجديدة والمتضمن حصوله على منصب نائب رئيس الوزراء بالإضافة إلى حقائب العمل والثقافة والشئون الاجتماعية، معتبرا في ذات الوقت أنه تعرض لـ "ظلم وافتئات" كبيرين في شأن حجم ونوعية الحقائب الوزارية التي عرضت عليه، في ضوء ما استطاع الحزب تحقيقه من نتيجة في الانتخابات النيابية الأخيرة ومقارنة بما حصلت عليه كتل نيابية أخرى.

وكان رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، قد أنهى المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، وبات واضحا أنه لم يعد يتبقى سوى عقبة التمثيل الوزاري المتعلقة بحزب القوات اللبنانية، والذي شهدت الأشهر الخمسة الماضية مواجهات وصراعات محتدمة بينه (القوات) وبين التيار الوطني الحر، في إطار التنازع بينهما على الحصص والأحجام ونوعية الحقائب الوزارية في الحكومة المرتقبة.