الإثنين 29 أكتوبر 2018 12:54 م القاهرة القاهرة 27.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

تتوقع من بطل دوري أبطال إفريقيا 2018؟
النتـائـج تصويت

الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس طالت 26 فلسطينيا

أوسط - د ب أ:
نشر فى : الإثنين 29 أكتوبر 2018 - 12:53 م | آخر تحديث : الإثنين 29 أكتوبر 2018 - 12:53 م

أفاد تقرير إخباري بأن الجيش الإسرائيلي شن، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات طالت 26 فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس.

وذكرت وكالة "معاً" الفلسطينية، أن جنودا إسرائيليين داهموا كلاً من رام الله، ونابلس، والقدس، وبيت لحم، والخليل، وشرعوا بعمليات تفتيش ودهم لمنازل المواطنين، ولم تشر الوكالة إلى ما إذا كان لأي من المعتقلين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين، تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك