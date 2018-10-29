الصحة: ضبط أكثر من 5 آلاف قرص دوائي مخالف بمحافظتي المنوفية والدقهلية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ضبط 5460 قرصا دوائيا مهربا ومغشوشا وغير مسجل بوزارة الصحة بمحافظتي المنوفية والدقهلية، خلال شهر أكتوبر الجاري، بالتعاون مع الجهات الرقابية.

وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، إنه - بمحافظة المنوفية - تم المرور على صيدلية كائنة في قرية شنتنا الحجر تتبع مركز بركة السبع، حيث تم ضبط 230 قرصا، و23 أمبولة من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، و288 قرصا و114 كيسا من المنشطات الجنسية مجهولة المصدر والمهربة والمغشوشة وغير مسجلة بوزارة الصحة، و9 فيال ديبوبروفيرا.

كما تمكنت من ضبط 115 قرص أدوية منتهية الصلاحية خاصة بالتأمين الصحي، ومحظور بيعها بالصيدليات العامة، لافتة إلى أنه تم تحرير محضر رقم 13546 مركز بركة السبع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة.

وأضافت زيادة، أنه - بمحافظة المنوفية - تم المرور على 7 صيدليات، حيث تم ضبط 524 قرص لأصناف تابعة للتأمين الصحى وغير مصرح بتداولها داخل الصيدليات، و24 قرصا مهربا وغير مسجل بوزارة الصحة، و3348 قرصا لعدد 27 صنف جدول ثان أدوية مؤثرة على الحالة النفسية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 891 قرصا لعدد 31 صنفا منتهي الصلاحية معد للبيع، كما تم تحرير محاضر بجميع المخالفات السابقة وإحالتها للنيابة والتي تباشر التحقيقات.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذه الحملات تأتي في اطار خطة الوزارة بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المؤسسات الصيدلية، لضبط سوق الأدوية وإحكام الرقابة والسيطرة على تداولها، والتأكد من أن المؤسسات الصيدلية حاصلة على التراخيص اللازمة وصلاحية المنتجات المعروضة بها؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطن وضبط سوق الدواء من أي تجاوزات ومكافحة الأدوية المغشوشة وغير المسجلة بوزارة الصحة، والأدوية المهربة.

وأشار مجاهد إلى استمرار شن مثل هذه الحملات فى مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.