عاد الإعلامي عمرو الليثي، إلى الشاشة الصغيرة مجددًا، في انطلاقة جديدة لبرنامج «واحد من الناس»، عبر شاشة قناة «النهار»، بعد تجربة طويلة مع قناة الحياة في تقديم برنامجي «واحد من الناس» و«بوضوح».



وقال «الليثي»، خلال تقديمه أولى حلقاته برنامجه «واحد من الناس»، مساء الأحد، إنه سعيد للغاية بالعودة عبر شاشة النهار، التي تعد من المحطات المميزة، نظرًا لاهتمامها بالجودة الفنية لبرامجها، إلى جانب زمالته لنجوم كبار يقدرهم ويعتز بهم.



وأوضح أن انطلاقة البرنامج الجديدة تمثل أهمية بالنسبة له، خاصة وأنها تتزامن مع الذكرى العاشرة لميلاد البرنامج، متابعًا: «10 سنين لما بفتكرهم بقول الحمد لله على كم المشروعات الخيرية اللي اتعملت».



واستطرد: «خلال 10 سنين آلاف العمليات والحالات اتعالجت، في العيون والقلب وزراعة الكلى، ومساعدة الغارمين والغارمات، وجهاز العرايس، 10 سنين استضفنا كبار النجوم بدون مقابل عشان يطلعوا يدعوا الناس لعمل الخير، 10 سنين كفاح، كنا فيها صوتكم، بنعبر عنكم، وعندنا شعار إننا ندخل البهجة لقلوبكم ومستمرين».



