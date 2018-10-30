مدير «خليفة سات»: المشروع يؤكد قدرة الشباب العربي على الوصول للفضاء

قال مدير مشروع القمر الصناعي «خليفة سات»، عامر الصايغ، إن الإطلاق اليوم كان ناجحًا، معربًا عن فخره باستطاعه أبناء دولة الإمارات والوطن العربي بتطوير قمر صناعي بالكامل.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين: «رسالتنا هي التأكيد على قدرة الشباب العربي على الوصول إلى الفضاء»، موضحًا أن القمر سيلتقط صورًا عالية الدقة من الفضاء، للاستعانة بها في الكثير من الأبحاث والتقارير والمساعدة في التعرف على طبيعة وجيولوجية الأرض والتغيرات التي تحدث على سطحها والتغيرات البيئية ومناطق انخفاض المياه، فضلًا عن استخدامات التخطيط العمراني.

وذكر أن هذه الصورة ستكون متاحة للاستخدام من قبل المؤسسات الحكومية أو الخاصة لمراقبة التغيرات البيئية وتخطيط المدن.

وأشار إلى قياس قدرات الدول في الوقت الحالي، بالقدرات العلمية والتقنية، مضيفًا أن بناء قمر صناعي بدولة الإمارات يؤكد ريادتها وقدرة الوطن العربي على خوض غمار مثل هذه التقنيات، وقدرتها على التواجد على مستوى العالم.

وتابع: «استثمارات الإمارات في هذا القطاع يؤكد أنها تنظر إلى مصلحة البشرية في العالم»، لافتًا إلى انخفاض متوسط أعمار العاملين في المشروع، وأنهم جميعًا من الشباب الذي يصل عمر بعضهم إلى 27 أو 35 عامًا.

وأطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، من اليابان القمر الصناعي «خليفة سات»، الذي يحمله الصاروخ الياباني (H-IIA) ويعتبر الأول الذي صنع كاملًا بأيدٍ إماراتية.