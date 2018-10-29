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«العمرة والعرس الثاني» فيلم سعودي في افتتاح مهرجان القاهرة


نشر فى : الإثنين 29 أكتوبر 2018 - 4:59 م | آخر تحديث : الإثنين 29 أكتوبر 2018 - 4:59 م

أعلن أحمد شوقي نائب المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الاثنين، أن مسابقة آفاق السينما العربية، في الدورة الأربعين التي تقام في الفترة من 20 و29 نوفمبر المقبل، يتنافس فيها 8 أفلام، يمثل مصر فيها الفيلم التسجيلي "الكيلو 64" للمخرج أمير الشناوي الذي يشهد المهرجان عرضه العالمي الأول، بالإضافة إلى فيلم "ورد مسموم" للمخرج أحمد فوزي صالح.

كما يشارك من تونس "فتوى" للمخرج محمود بن محمود، ومن المغرب يشارك فيلم "الجاهلية" للمخرج هشام العسري، و"لعزيزة" للمخرج محسن البصري، ومن لبنان يشارك فيلم "غداء العيد" للمخرج لوسيان بورجيلي، و"جود مورنينج" للمخرج بهيج حجيج، ومن المنتظر أن تُفتتح المسابقة بالعرض الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لفيلم "عمرة والعرس الثاني" ثاني أفلام المخرج السعودي محمود صبّاغ.


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