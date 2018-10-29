«مجموعة كلمات للنشر» تشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب

تشارك "مجموعة كلمات للنشر" بـ26عنواناً جديداً ضمن فعاليات الدورة الـ37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تقام خلال الفترة الممتدة من 31 أكتوبر الجاري حتى 10 نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة.

وتتضمن قائمة الإصدارات الجديدة 11 كتاباً من دار كلمات للنشر المتخصصة في إصدار كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية، و11 كتاباً من إصدارات دار "روايات" التي تعني بنشر الأعمال الأدبية العربية والمترجمة، و4 كتب من إصدار دار كومكس التابعة لمجموعة كلمات والمخصصة بنشر الروايات والقصص المصورة باللغة العربية، بهدف إطلاع القراء العرب على عالم الروايات المصورة.

وتكمن أهمية مشاركة مجموعة كلمات في معرض الشارقة للكتاب -الذي يجمع مئات دور النشر من مختلف دول العالم- في فتح قنوات تواصل فعالة ومباشرة بين تلك الدور وبين كافة العارضين ودور النشر المشاركة، بما يعزز التعاون فيما بينهم ويزيد من تبادل الخبرات، فضلا عن اطلاعهم وتعريف زوار المعرض على آخر إصدارات "مجموعة كلمات"، التي تحمل معها العديد من القيم الإنسانية والمجتمعية، وترسخ الثقافة في نفوس الأجيال القادمة.

وشاركت مجموعة "كلمات" منذ تأسيسها في أكثر من 50 معرضاً دولياً للكتاب، كما تمكنت من توزيع كتبها وإصداراتها في أكثر من 16 دولة و3000 مدرسة، وتفخر المجموعة بنشرها الكتب عالية الجودة باللغة العربية، التي فاز من بينها ما يزيد على 30 كتاباً بالعديد من الجوائز العربية والدولية، ومنذ انطلاقها، عملت المجموعة مع أكثر من 120 كاتباً و100 رسام من أشهر الكتاب والرسامين من العالم العربي والعالم، وتمت ترجمة أكثر من 50 كتاباً من إصداراتها من اللغة العربية إلى لغات أُخرى، كما نجحت المجموعة حتى الآن في إصدار أكثر من 400 عنوانٍ باللغة العربية.