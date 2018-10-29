4500 جنيه حصيلة ساعة واحدة في مركز براعم روكسي.. وصورة مثيرة على ملزمة الفلسفة

أصحاب مركز الكابتن يحاولون منع الحملة من الدخول.. ومركز الخليفة يغلق أبوابه على الطلاب



قال المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد صابر، إن حملات الوزارة على مراكز الدروس الخصوصية مستمرة في عدد من المحافظات، وأن حملة الوزارة على عدد من مراكز مصر الجديدة أمس، ليست الأخيرة ولكنها البداية فقط.

وأضاف صابر لـ"الشروق"، أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي معلم يثبت إعطائه الدروس الخصوصية في أي مركز خارجي، لافتاً إلى أن الهدف من هذه الحملات هي عودة الطلاب للمدارس مرة أخري.

وشنت وزارة التعليم أول حملة لها علي مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة أمس الأحد، وقامت بغلق مراكز براعم روكسي للعلوم والمعرفة، وجينيس، والكابتن، ومركز الخليفة الثقافي، وقررت الوزارة إحالة المخالفات للنيابة والشئون القانونية بالوزارة في حالة تبعية المدرس للوزارة.

وبدأت الحملة بمركز براعم روكسي للعلوم والمعرفة، ورصدت الحملة 4500 جنيه هي حصيلة المركز بعد ساعة واحدة من عمل المركز، ويختلف السعر باختلاف المادة، ويحتوي المركز على عدد من الفصول يستوعب كل منها من 25 إلى 30 طالباً، ورصد المستشار الإعلامي للوزارة ملزمة للفلسفة بالمركز عليها صورة فتاة مثيرة، وتبين أن من قام بعمل الملزمة غير تابع للوزارة، وأكد صابر أنه سيقدم بلاغاً للنائب العام ضده.

وتوجهت الحملة بعد ذلك إلي مركز الخليفة الثقافي، والذي قام بإغلاق المركز على الطلاب بمجرد وصول الحملة بداعي أن المكان مغلق ولا يوجد أحد بداخله، وقامت الحملة بتشميع المكان، وعند وصول الحملة لمركز الكابتن، حاول أصحاب المركز منع الحملة من الدخول، وتم إثبات الحالة وتبين أن المركز يعمل دون ترخيص وتم تشميعه، وتحفظت الحملة علي المبالغ المالية الموجودة في مركز ابن إياد وتم إعادتها للطلاب مرة أخري، والتي تقدر بـ200 جنيه في الحصة لكل طالب، وقررت الوزارة إحالة 3 معلمين بالمركز للتحقيق، واكتشفت اللجنة وجود معلم على المعاش يُدرس لمئات الطلاب مادة اللغة العربية ويطلق علي الملزمة الخاصة به اسم "اللواء".