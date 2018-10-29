محافظ كفر الشيخ يحيل 55 طبيبا وممرضا وموظفا للتحقيق

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قرر الدكتور إسماعيل طة، محافظ كفر الشيخ، اليوم، إحالة 55 طبيبا وموظفا وممرضا؛ لتغيبهم عن العمل بدون إذن وانصرافهم من عملهم بدون إذن.

وأحال المحافظ، 12 طبيب، و7 موظفين؛ للتحقيق بمستشفى سيدي سالم، لتغيبهم عن العمل وانصرافهم بدون إذن.

كما أحال 15 موظف بالوحدة المحلية لمركز مطوبس؛ للتحقيق نتيجة عدم حضورهم وانصراف الآخرين بدون إذن.

كذلك قرر المحافظ، إحالة 8 ممرضين، و13 موظف؛ للتحقيق بمستشفى مطوبس المركزي، نتيجة انصرافهم بدون إذن وتغيب البعض بدون إذن.

جاء ذلك بناء على تقارير إدارات المتابعة اليومية، والتفتيش المالي الوحدات المحلية بالمحافظة.