فرضت عدد من الأحداث والقضايا نفسها على برامج «التوك شو»، التي أذيعت عبر عدد من الفضائيات المصرية، أمس الأحد، وفيما يلي نستعرض أبرزها:

• مصير الكلاب الضالة

قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن قتل الكلاب الضالة بالسم أو بالخرطوش، يتنافى مع الدستور المصري، موضحًا أن المادة رقم 45 من الدستور نصت على التزام الدولة المصرية في الرفق بالحيوان.

وأضاف في تصريحات ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أن الرفق بالحيوان استحقاق دستوري، وليس أمر اختياري، مشيرًا إلى تقييم جامعة هارفارد الأمريكية مصر ضمن الدول القلائل التي تحترم حقوق الحيوان، ونصت على ذلك في دستورها.

ومن جانبه أكد الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على جهود الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة لمديرية الخدمات البيطرية في التخلص من الكلاب الضالة بناءً على استغاثات المواطنين من انتشارها في المحافظات.

وقال، خلال لقائه بنفس البرنامج، إن محاولات القضاء على الكلاب الضالة بالسم ليست مستحدثة بل هناك طرق قديمة للتخلص من هذه الكلاب ومنها الخرطوش، موضحًا أن الوزارة لا تتحرك لقتل الكلاب إلا في حالة تلقى شكاوى من المواطنين.

وأوضح أنه لا يوجد حل مُمنهج للقضاء على الكلاب الضالة من قبل جمعيات الرفق بالحيوان، مؤكدًا على استعداد الوزارة التعاون مع هذه الجمعيات لوضع حلول جذرية للمشكلة، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى للقضاء على القمامة التي تتسبب في انتشارها.

وأشار إلى حصول الوزارة على فتوى من الأزهر الشريف تجيز قتل الكلاب الضالة التي تتسبب في ترويع المواطنين سواء بالنباح أو بالعقر.

وفي نفس السياق، علقت منى خليل، الناشطة في حقوق الحيوان، على فتوى الأزهر، قائلة إن فتوى الأزهر لم تجز قتل الكلاب كما يحدث الآن من الجهات المعنية، بخلاف استخدام السم الذي يعرض أطفال الشوارع، أو حيوانات ضالة أخرى للخطر.

وأضافت أن استخدام الخرطوش لقتل الكلاب مستمر، وخاصة في محافظة الإسكندرية والتي تعد من أكثر المحافظات التي تتعامل بالخرطوش، متابعة: «كيف يمكن معرفة أن الكلاب الموجودة في الشوارع ويتم قتلها جميعها خطر على المجتمع، وطالبنا الوزارات والجهات المعنية منذ عام 2000 بالقضاء على القمامة التي تتسبب في انتشار الكلاب، ووضعنا حلول لتعقيم الكلاب بدلًا من قتلها».

ويُذكر أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أصدرت العام الماضي، عن أن إجمالي عدد حالات العقر الآدمية من الكلاب والحيوانات الضالة، العام الماضي، بلغ 398 ألف حالة، ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة الآدمية إلى 65 حالة إصابة انتهت بالوفاة.

• تامر عبد المنعم يكشف أسباب خلافه مع محمد فؤاد

أكد الفنان تامر عبد المنعم، على التصالح، وحل جميع المشاكل التي جمعته مؤخرًا مع الفنان محمد فؤاد، بسبب الاختلاف حول المسلسل الجديد «الضاهر»، الذي جمع بينهما.

وقال، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إنه يعتز كثيرًا بعلاقته مع «فؤاد»، التي تمتد لسنوات طويلة، ويعتبره في مكانة أشقائه الكبار، مؤكدًا على وضع خطة لتنفيذ مسلسل «الضاهر»، والذي سيعرض في رمضان المقبل بعد حصوله على التصاريح اللازمة.

وأوضح أنه مقيم خارج مصر لتصوير أحد البرامج في بيروت، حيث من المنتظر عقد مؤتمر صحفي بينه وبين الفنان محمد فؤاد؛ للإعلان عن تفاصيل المسلسل الجديد، متابعًا أنه سيتم التنازل عن جميع القضايا التي رفعها «فؤاد» ضده مؤخرًا.

وعن سبب حدوث الخلافات بينهما، تابع: «كانت هناك بعض الاختلافات حول العمل المشترك، وتدخل البعض لشحن النفوس، وتم استغلال منشوراتي على الفيس بوك لشحن النفوس، وهي لا تمت بصلة للخلاف، ومحمد أخويا الكبير وكان لازم ابدأ بالصلح لأني الأصغر».

ويُذكر أن محكمة استئناف الدقي أيدت شهر سبتمبر الماضي الحكم الصادر في شهر فبراير الماضي بحبس تامر عبد المنعم 3 سنوات بتهمة إصدار شيك بدون رصيد لصالح الفنان محمد فؤاد.

والجدير بالذكر أن تلك الأزمة تفجرت جراء تصوير مسلسل «الضاهر»، الذي انطلقت التحضيرات الخاصة به منذ 4 سنوات، وتعرض لعدة أزمات رغم تصوير جزء كبير من مشاهده، إلا أنه لم ير النور بعد.

• الصحة توفر ألبان الأطفال المستوردة بسعر التكلفة

قالت سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، إن الوزارة وفرت أول مليون علبة من ألبان الأطفال المستوردة بسعر 50 جنيهًا للعلبة في منافذ الوزارة؛ لحل أزمة تزايد الطلب على الألبان مؤخرًا.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أن الوزارة لديها 1093 منفذًا لبيع الألبان في جميع أنحاء الجمهورية، مطالبة الأمهات بالاتصال بالخط الساخن «16682»؛ لمعرفة أقرب منفذ لبيع ألبان الأطفال في المحافظات.

• شروط الحصول على ألبان الأطفال المدعمة

وفي اتصال هاتفي لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أكدت رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، أهمية وضرورة الرضاعة الطبيعية للأطفال، موضحة أن الألبان الصناعية المدعمة تقدمها الوزارة للأطفال المحرومين من الرضاعة الطبيعية في حالات معينة، مثل انقطاع اللبن عند الأم، أو إصابتها بأحد الأمراض التي تمنعها من الرضاعة.

وذكرت أن نسبة الأطفال المحرومين من لبن الأم تمثل حوالي 12% من نسبة المواليد على مستوى الجمهورية، معقبة: «لذلك خصصت الوزارة حوالي 1093 منفذًا في المحافظات المختلفة، لتوفير الألبان لهؤلاء الأطفال.

وأكملت أن هذه المنافذ تقدم خدمة الألبان المدعمة، بـ 5 جنيهات للعلبة، للأطفال تحت الـ 6 أشهر، و26 جنيهًا للعلبة للأطفال فوق الـ 6 أشهر، معقبة أن هذه الألبان مخصصة للأطفال الذين تنطبق عليهم الشروط.

وذكرت أنه من ضمن هذه الشروط، أن يتم تقديم ما يثبت وفاة الأم، في حالة الوفاة، أو أن يتم تقديم ما يثبت إصابة الأم بأحد الأمراض التي تمنع الرضاعة، أو انقطاع اللبن لدى الأم، موضحة كذلك أن الأطفال التوائم من حقهم الاستفادة من هذه الألبان.

ويُذكر أن وزارة الصحة تعاقدت مع الشركة المصرية لتوريد ألبان الأطفال بعد تزايد الطلب عليها في الفترة الماضية، ولحماية المواطنين من التلاعب في الأسعار.