وزيرة الدفاع الألمانية تستبعد ترشحها لرئاسة الحزب المسيحي لخلافة «ميركل»

استبعدت أورزولا فون دير لاين، وزيرة الدفاع الألمانية، ترشحها لخلافة المستشارة انجيلا ميركل في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي.

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، قالت فون دير لاين، إنها لن تفعل ذلك "بالقطع تمامًا".

وأضافت فون دير لاين: "دائمًا ما أنظر إلى دوري كنائبة رئيس الحزب بوصفه دورا تشاوريا وداعما"، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيبقى كذلك "وبالتالي فإن بمقدور من سيجري انتخابه أن يكون واثقا من ولائي".

وفيما يتعلق بالوضع المستقبلي للحزب، قالت أول امرأة تتولى منصب وزير الدفاع في تاريخ ألمانيا إن "من المهم بالنسبة للحزب أن يمثل اتساع القاعدة الشعبية للحزب"، ولفتت إلى أن هذه هي مهمة المتقدمين للترشح لرئاسة الحزب.

ورأت فون دير لاين، أن على هؤلاء أن يوضحوا تصورهم لدمج الأجنحة المختلفة للحزب، وكيف يبدو الطريق نحو المستقبل، وقالت إنها تتوقع تقديم العديد من التصورات والأفكار والمفاهيم.