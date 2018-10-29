أعطى محافظ الإسماعيلية، اللواء حمدي عثمان، يرافقه د. محمد الكردي، نائبا عن وزير الشباب والرياضة، د. أشرف صبحي، ورئيس الاتحاد الفيدرالي والإفريقي لسباقات السرعة التزحلق، كوتي، إشارة البدء لانطلاق فعاليات البطولة الإفريقية الثانية لسباقات السرعة والتي أقيمت باستاد ونادي هيئة قناة السويس.

يشارك فى منافسات البطولة 11 دولة أفريقية منها بوركينافاسو، وبنيين، والكاميرون، والكونغو، وكوت ديفوار، وغينيا، وكينيا، ونيجيريا، وموزمبيق، وتنزانيا، ومصر، وتستمر فعاليات البطولة من 29 أكتوبر إلى 3 نوفمبر.

وتضمنت فعاليات حفل الافتتاح تقديم عروض لفنون الآرتيست قدمها لاعبات نادى وادى دجلة المصري، وفقرة خاصة لرقصة التنورة، وفقرة لفنون السمسمية الإسماعيلاوية لفرقة الفنان يحيى موللر.

ومن جانبه، أعرب محافظ الإسماعيلية، عن سعادته باستضافة المحافظة للبطولة، مؤكدا أن الإسماعيلية تضع كل إمكانياتها لاستضافة وتنظيم البطولات الرياضية بمختلف اللعبات.