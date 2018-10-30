إنتر ميلان يسحق لاتسيو بثلاثية وينتزع وصافة الدوري الإيطالي

انتزع إنتر ميلان وصافة الدوري الإيطالي، وذلك بعد تحقيق فوز عريض على لاتسيو بنتيجة 3-0، خلال اللقاء الذي جمعهم بملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الكالشيو.

تقدم إنتر ميلان بالهدف الأول في الدقيقة 28 عن طريق ماورو إيكاردي، وسجل مارسيلو بروزوفيتش، الهدف الثاني للنيراتزوري في الدقيقة 41، بعد تسديدة أرضية زاحفة من خارج المنطقة، بالقدم اليسرى سكنت شباك النسور.

وواصل إيكاردي التألق، بإضافة الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه بالدقيقة 70، بعدما استلم الكرة من بروزوفيتش، وراوغ لوليتش، ثم أسكن الكرة الشباك.

وارتفع رصيد إنتر إلى 22 نقطة، ليخطف المركز الثاني من نابولي بفارق الأهداف بينهما، ويتجمد رصيد لاتسيو عند 18 نقطة بالمركز الرابع.