تحطم طائرة ركاب إندونيسية تقل 188 شخصا

أعلنت وزارة النقل الإندونيسية إن طائرة ركاب إندونيسية تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار جاكرتا الدولي كانت تقل 188 شخصا.



وقال يوسف لطيف، متحدث باسم الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ، إن طائرة ركاب تابعة لشركة "ليون آير" الإندونيسية للطيران منخفض التكلفة، اختفت بالقرب من كراوانج بإقليم جاوة الغربية.



وقال لطيف إنه تم إرسال فريق بحث إلى المياه قبالة كاراوانج بعد تقارير تفيد بأن طاقم قارب رأى الطائرة تتحطم.



وأقلعت الطائرة من مطار سوكارنو-هاتا الساعة 0620 صباحا (2320 بتوقيت جرينتش) واختفت عن شاشات الرادار بعد 13 دقيقة، وفقا لما ذكره يوهانيس سيرايت المتحدث بإسم (آير ناف).



وكان من المقرر أن تهبط الطائرة في بانجكال بينانج في إقليم بانجكا - بيليتونج في الساعة 0720 صباحا.