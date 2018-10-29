«صندوق العشوائيات»: 77 مليون جنيه لتطوير مدينة العمال في المنيا

اجتمع اللواء قاسم حسين قاسم محافظ المنيا مع المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية لمتابعة موقف مشروع تطوير منطقة مدينة العمال بحي أبو هلال بمدينة المنيا بتكلفة إجمالية حوالي 77.23 مليون جنيه.

وقال المهندس خالد صديق إنه تم خلال الاجتماع مناقشة ومتابعة إنشاء 10 عمارات سكنية جديدة، بمشروع تطوير منطقة مدينة العمال، والواقعة في أقصى جنوب مدينة المنيا، وهى ملاصقة لمنطقة عشش محفوظ التى تم تطويرها بحى أبوهلال، الذى يُعد أحد المناطق السكنية العشوائية، ويُعتبر أحد أكبر الأحياء السكنية الواقعة داخل مدينة المنيا، موضحاً أن منطقة التطوير تقع على مساحة 4.4 فدان.

وأضاف المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية أنه يتم بناء عمارات متميزة معمارياً تتكون من دور أرضى و5 أدوار علوية وهي نفس النموذج المعمارى المستخدم في مشروع تطوير منطقة عشش محفوظ الملاصقة لها بعد تعديله إلى مساحة 60 م2 للوحدة ويحتوى الدور على 4 وحدات سكنية.

وبالنسبة لمشروعات التطوير الأخرى بمحافظة المنيا قال المهندس خالد صديق إنه تم الانتهاء من تطوير منطقة أبوهلال غير المخططة بمدينة المنيا بتكلفة إجمالية 15.7 مليون جنيه، والذي يعد أكبر الأحياء السكنية من حيث العدد والمساحة ويزيد عدد سكان المنطقة عن 100 ألف نسمة طبقا لإحصاء مجلس مدينة المنيا في عام 2016، وتم أيضا الانتهاء من مشروع تطوير منطقة عشش محفوظ بمدينة المنيا على 3 مراحل وتضمن المشروع إنشاء 35 عمارة سكنية بنفس المنطقة وتسكين جزء من السكان في 3 عمارات أولى بالرعاية بإجمالى 772 وحدة سكنية و89 وحدة تجارية وتم تسكين جميع المستحقين طبقا للحصر المعد من قبل محافظة المنيا.