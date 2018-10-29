الرئيس اللبناني السابق يؤكد أهمية سرعة تشكيل الحكومة

قال الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، إن مبررات عرقلة تشكيل الحكومة في لبنان قد سقطت بعد موافقة غالبية القوى السياسية وتوافقها على الحصص الوزارية الموزعة، مشددا على وجوب الإسراع في عملية التشكيل الحكومي خاصة وأن الشعب اللبناني لم يعد يتحمل أي تأخير.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني السابق للمنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان بيرنيل كاردل ظهر اليوم.

وأشار "سليمان" إلى أن الاقتصاد اللبناني منهك، ويستحق حكومة تتطلع إلى حالة التدهور الراهنة بعين إصلاحية ثاقبة، تأخذ على عاتقها احتياجات لبنان الضرورية وفي مقدمها "الاستراتيجية الدفاعية" كونها المدخل الحقيقي للنجاح في كافة التحديات.

وشدد الرئيس اللبناني السابق على ضرورة الاهتمام بملف النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية، والعمل على وضع التركيز الدولي على نحو يؤمن عودة النازحين إلى بلادهم وإعادة إعمار سوريا بأياد سورية.