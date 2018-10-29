قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك تنسيقًا بين الوزارة ووزارة الثقافة وجهاز التنسيق الحضاري، من أجل ترميم التماثيل، مستطردًا أن ما شهدته مصر من تشويه للتماثيل كان مجرد تصرفات فردية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أنه بعد هذه التصرفات الفردية تم التنبيه على المسؤولين في المحليات على ضرورة الرجوع إلى أهل الاختصاص لمنع تكرار مثل هذه الأمور، معقبًا: «مش عايزين ندخل في التعميم، لأن هما تصرفين اتنين».



وأوضح أن وزارة التنمية المحلية تفتح نافذة للتواصل مع المجتمع، من أجل تكريس إدارة محلية تتفاعل مع المواطن وتستجيب له، مشيرًا إلى عدد من وسائل الاتصال التي يمكن للمواطن أن يستخدمها لإيصال شكواه، ضمن مبادرة «صوتك مسموع» التي أطلقتها الوزارة.



وذكر أنه يمكن للمواطنين إرسال شكاواهم عبر الهاتف 01150606783 أو عبر صفحة «صوتك مسموع» التابعة للوزارة على الفيسبوك، أو على البريد الإلكتروني للوزارة info@mld.gov.eg، أو على الخط الساخن الجاري تفعيله 15330.



