معتقل فلسطيني لدى إسرائيل ينهي إضرابا استمر 58 يوما بعد حكم بالإفراج عنه

أوقف معتقل فلسطيني لدى إسرائيل اليوم الاثنين إضرابا عن الطعام استمر لمدة 58 يوما بعد صدور حكم يقضي بالإفراج عنه الشهر المقبل، بحسب ما أعلنت عائلته.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن محكمة عسكرية إسرائيلية قضت بسجن المعتقل خضر عدنان لمدة عام اعتبارا من تاريخ اعتقاله في 11 ديسمبر الماضي، ودفع غرامة مالية ما يتيح الإفراج عنه الشهر المقبل.

وعقب ذلك أعلنت عائلة عدنان، 40 عاما، أنه سيوقف إضرابه عن الطعام بناء على الحكم الصادر بحقه.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، قالت أمس إن عدنان سيمتنع عن شرب الماء للضغط من أجل الإفراج عنه.

وأفادت الهيئة بأن الظروف الصحية لعدنان تتدهور بشكل مستمر "إذ لا يستطيع التحرك إلا على كرسي متحرك، كما فقد الكثير من وزنه، ويعاني من صعوبة في الحديث، وحالة تقيؤ على مدار الوقت".

وهذا الإضراب هو الثالث لعدنان، بعد عام 2012 الذي خاض فيه إضرابا استمر لمدة 66 يوما ضد اعتقاله الإداري، وكذلك عام 2015 والذي استمر لمدة 54 يوما.

وخضر عدنان ناشط في حركة الجهاد الإسلامي، واعتقلته إسرائيل في عدة مناسبات لفترات مختلفة.