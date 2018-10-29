موسكو: انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ متوسطة المدى يهدد بعواقب وخيمة على أوروبا

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة والقصيرة المدى سيؤدي لعواقب وخيمة في المقام الأول على أوروبا، مشددا على ضرورة مناقشة هذا الموضوع في إطار حلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي.

وقال شويجو، خلال لقاء مع وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس، اليوم الاثنين بموسكو: "نحن نهتم بردة فعل أوروبا على هذا القرار الأميركي بشأن الانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة والقصيرة المدى، ونأمل بأن أوروبا تعلم وتفهم عواقب نشر صواريخ متوسطة المدى جديدة على أراضيها".

وأضاف:"نحن نرى أنه ليس الجميع في أوروبا يفهمون ويدركون أن هذا القرار الأمريكي سيؤدي لعواقب وخيمة، بما في ذلك على أوروبا"، موضحا أنه سيكون من الصائب إجراء مباحثات أوسع في إطار "الناتو" والاتحاد الأوروبي بشأن هذا القرار.