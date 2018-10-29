رئيس الوزراء الجزائري يفتتح معرض الجزائر الدولي للكتاب سيلا 2018

افتتح رئيس الوزراء الجزائري أحمد أو يحيى، اليوم الاثنين، معرض الجزائر الدولي للكتاب في دورته الـ23 "سيلا 2018".

حضر الافتتاح وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي، وعدد من الوزراء، وعدد من السفراء المعتمدين بالجزائر، والأديب الصيني مو يان الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 2012.

يشارك في الدورة الـ23 للمعرض، التي تستمر حتى 10 نوفمبر المقبل، 1018 دار نشر من 49 دولة، كما سيقام على هامش المعرض لقاءات وندوات ثقافية متنوعة في مختلف المجالات.

واختيرت الصين ضيف شرف هذه الدورة، بمناسبة مرور 60 عاما على العلاقات الجزائرية الصينية، حيث ستشارك الصين بأكثر من 10 آلاف كتاب، أغلبها مترجم للغتين العربية والفرنسية في مختلف المجالات.