محافظ الإسكندرية يشهد حفل زفاف جماعي ﻷيتام المحافظة

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شهد محافظ الإسكندرية الدكتور عبدالعزيز قنصوه، اليوم الاثنين، حفل الزفاف الجماعي السنوي التاسع للأيتام، لـ١٠٠ عريس وعروس من الأيتام وغير القادرين والذي نظمه مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية.

وقدم المحافظ، التهنئة للعرائس، معربا عن سعادته الغامرة بمشاركته فرحتهم، ومتمنيا لهم حياة زوجية سعيدة.

ووجه قنصوة الشكر لكل من ساهم وقام بتنظيم هذا الحفل الكبير لرسم الفرحة والبهجة وإدخال السرور في نفوس الأيتام، مؤكدا أن المجتمع المدني بالإسكندرية يبذل مجهودا كبيرا في تقديم الدعم في كافة المشروعات والفاعليات.

وحرص المحافظ على مصافحة العرائس والتقاط الصور التذكارية معهم.