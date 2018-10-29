«المنوفية» تناقش مطالب المرحلة الثانية للقرى الأكثر احتياجا

عقد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، اجتماعا؛ لمناقشة تنسيق مطالب المرحلة الثانية للقرى الأكثر احتياجا، بحضور مندوب وزارة الدفاع، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، ومدير مديرية التربية والتعليم، ومدير هيئة الأبنية التعليمية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، ورؤساء مدن شبين الكوم وتلا وقويسنا، ومدير إدارة التخطيط.

وتناول الاجتماع أوجه التعاون بين الأجهزة التنفيذية ووزارة الدفاع بشأن الانتهاء من المشروعات المتوقفة ورفع كفاءتها وترميم بعض المنشآت بنطاق المحافظة، ومنها المدارس ومكاتب البريد ومراكز الشباب، وكذا إحلال وتجديد بعض خطوط مياه الشرب، بالإضافة إلى إنشاء محطات رفع وطرد ومعالجة للصرف الصحي ببعض قرى مراكز شبين الكوم وتلا وقويسنا.

وأوضح السكرتير العام أن التعاون المثمر مع القوات المسلحة جاء لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات التي تحتاجها القرى ولضمان توافر المعايير الهندسية والفنية المطابقة لكل مشروع، وذلك بعد انتهاء مندوب وزارة الدفاع من معاينة المواقع المتفق عليها على الطبيعة.